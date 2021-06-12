У потязі із Закарпаття після інциденту помер чоловік

У поїзді з Рахова до Києва пасажир впав з верхньої полиці, а пізніше помер / УНІАН

У потязі Укрзалізниці Рахів – Київ (№358) у ніч на суботу, 12 червня, пасажир впав з верхньої полиці та сказав дружині, що добре почувається. За попередніми відомостями, інцидент трапився близько третьої години ночі.

Під ранок чоловікові стало гірше, і бригада поїзда викликала йому швидку допомогу на найближчу станцію, повідомили у пресслужбі УЗ.

Найближчою станцією виявився Фастів. Прибулі медики не змогли допомогти чоловікові та зафіксували його смерть. На тілі пасажира не знайшли забиття.

Причину смерті почали встановлювати правоохоронці та залізничники.

В УЗ стверджують, що полиця, з якої впав чоловік, була оснащена ременями безпеки, проте він ними не скористався.

читайте такожНардепа пограбували у потязі: забрали сумку з десятками тисяч гривеньУ потягах УЗ люди не раз падали з верхніх полиць. ЗМІ дізналися про один з найрезонансніших інцидентів у поїзді наприкінці лютого 2020 року.

Журналісти з'ясували, що у потязі Київ – Бердянськ на пенсіонерку впала верхня полиця, на якій знаходився 80-кілограмовий чоловік. Жінка серйозно постраждала, зокрема, у неї був перелом хребта.

Довідка. Рахів – це місто у Закарпатській області. Поїзд Рахів – Київ виїжджає о 12:43, прибуває до станції Фастів-1 о 05:37, а вже о 06:40 має перебувати на кінцеву – Київ-Пасажирський.