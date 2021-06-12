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У поїзді УЗ помер молодий чоловік, який їхав на відпочинок: у поліції розкрили подробиці трагедії

12 червня 2021, 18:33
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Смерть у поїзді Укрзалізниці поліція визнала умисним вбивством.

У потязі помер молодий чоловік, який їхав на відпочинок з дружиною
У потязі УЗ помер молодий чоловік, який їхав на відпочинок з дружиною / cfts.org.ua

У поїзді держкомпанії Укрзалізниця Рахів – Київ (№358) помер чоловік з Тернополя, якому було 27 років. Пасажир їхав на відпочинок разом з дружиною.

Чоловік у нічний час впав з верхньої полиці та, за попередніми відомостями, вдарився потилицею, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці з'ясували, що після падіння чоловік сказав дружині, що добре почувається, повернувся на верхню полицю та ліг спати.

Жінка вранці виявила, що чоловік не подає ознак життя. На тілі чоловіка не знайшли ознаки насильницької смерті.

За фактом загибелі пасажира у потязі розпочато провадження за ч. 1 ч. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

читайте такожГематоми і перелом хребта: в поїзді на пенсіонерку впала полка з пасажиромРаніше в Укрзалізниці повідомили, що у потязі Рахів – Київ чоловік впав з верхньої полиці 12 червня близько третьої години ночі. В УЗ додали, що під ранок чоловікові стало гірше, і на найближчу станцію викликали швидку допомогу. Швидка приїхала на станцію Фастів й констатувала смерть пасажира.

У компанії стверджували, що полиця, з якої пасажир впав, була оснащена ременями безпеки, проте він ними не скористався.

Довідка. Рахів – це місто в Закарпатській області. Поїзд Рахів – Київ виїжджає о 12:43, прибуває на станцію Фастів-1 о 05:37, а вже о 06:40 має знаходитися на кінцевій – Київ-Пасажирський.

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