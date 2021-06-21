У Полтаві два вандали зірвали український прапор з могили бійця ЗСУ

Вандали зірвали прапор України і флагшток, до якого він був прикріплений, з могили Полтавського ветерана АТО Антона Цедика (у нього був позивний "Еней").
У Полтаві двоє вандалів зірвали прапор України і флагшток, до якого він був прикріплений, з могили ветерана АТО Антона Цедика (позивний "Еней"). Про цей інцидент розповів користувач Олександр Сороковий на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За словами Сорокового, чоловіки принесли вкрадений прапор на авторинок. При цьому вони перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони розмахували прапором, і ніхто їм не зробив зауваження.
Через деякий час вони залишили прапор, і пішли в невідомому напрямку. В кінці робочого дня один з молодих підприємців забрав прапор в будинок. Поліція проводить розслідування, опитує свідків і шукає вандалів. Вкрадений прапор правоохоронці вилучили у підприємця.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомі вандали в Одесі облили фекаліями пам'ятний знак українським військовим, які загинули в зоні АТО та ООС.
За словами письменника і ветерана війни на Донбасі Валерія Пузика, облитий фекаліями пам'ятний знак, який розташований на проспекті Шевченка, він помітив випадково під час ранкової прогулянки з сином.
Представників поліції або будь ‒ яких інших установ на місці не було - незважаючи на те, що знак розташований біля Одеської облдержадміністрації.