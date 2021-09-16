У Полтавській області першокласник "замінував" гімназію

Шестирічний хлопчисько розіграв копів / НПУ

В Полтавській області першокласник "замінував" свій навчальний заклад. Школяр через менш ніж півмісяця навчання вирішив "підірвати" Розсошенську гімназію.

Причому, інформацію про нібито "вибухівку" він повідав копам особисто.

Як повідомляє поліція області, 6-річний учень повідомив по телефону.

Отримавши таке повідомлення про , на місце миттєво виїхала слідчо-оперативна група.

Фахівці ретельно обстежили приміщення і навіть прилеглу територію навчального закладу. Однак нічого не знайшли. Інформація виявилася помилковою.

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Водночас копи встановили, що про "замінування" гімназії повідомив 6-річний учень початкових класів цієї школи.

На одного з його батьків складено адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Полтавській школі №11 у понеділок, 6 вересня, сталася НП. Колишня учениця пробралася в установу і розстріляла педагогів.

19-річна дівчина стріляла з арбалета. В результаті, вчителі отримали такі поранення, що їх госпіталізували в лікарню. При цьому дівчина під час інциденту курила цигарку. Більш того, вона заходила в кожну аудиторію, яка їй траплялася на дорозі, і скрізь стріляла.