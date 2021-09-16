В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

Шестилетний мальчишка разыграл копов / НПУ

В Полтавской области первоклассник "заминировал" свое учебное заведение. Школьник спустя менее чем полмесяца обучения решил "взорвать" Розсошенскою гимназию.

Причем, информацию о якобы "взрывчатке" он поведал копам лично.

Как сообщает полиция области, 6-летний ученик сообщил по телефону.

Получив такое сообщение, на место мгновенно выехала следственно-оперативная группа.

Специалисты тщательно обследовали помещение и даже прилегающую территорию учебного заведения. Однако ничего не нашли. Информация оказалась ложной.

Реклама

В то же время копы установили, что о "заминировании" гимназии сообщил 6-летний ученик начальных классов этой школы.

На одного из его родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в полтавской школе №11 в понедельник, 6 сентября, произошло ЧП. Бывшая ученица пробралась в учреждение и расстреляла педагогов.

19-летняя девушка стреляла из арбалета. В результате, учителя получили такие ранения, что их госпитализировали в больницу. При этом девушка во время инцидента курила сигарету. Более того, она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и везде стреляла.