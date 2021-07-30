На Полтавщині зіткнення поїзда і вантажівки: в Укрзалізниці заявили про затримку низки рейсів

Аварія біля станції Решетилівка трапилася вночі 30 липня / Нацполіція у Полтавській області

У Полтавській області біля станції Решетилівка сталося зіткнення поїзда з вантажівкою, яка перевозила комбайн. В результаті події постраждала чергова по залізничному переїзду - жінку госпіталізували. Рух залізничного транспорту було обмежено близько двох годин, через що вимушено спізнюються потяги Харків – Київ – Харків.

Як повідомляє Telegram-канал Pvp.Poltava, аварія трапилася в п'ятницю, 30 липня, о 02:51. Жертв немає. Постраждала чергова по залізничному переїзду, жінку госпіталізували.

У селі Покровське Полтавської області зіткнулися потяг і вантажівка / Telegram-канал Pvp. Poltava

У селі Покровське Полтавської області зіткнулися потяг і вантажівка / Telegram-канал Pvp.Poltava

У селі Покровське Полтавської області зіткнулися потяг і вантажівка / Telegram-канал Pvp.Poltava

На місці аварії працювали залізничники. Рух біля місця події було відновлено по парній колії.

Згідно з даними поліції Полтавської області, 56-річний водій вантажного автомобіля Daf на тралі перевозив комбайн і виїхав на залізничний переїзд в селі Покровське Решетилівської громади, в результаті чого трапилася аварія: товарний поїзд зіткнувся з тралом, який перевозив комбайн. Транспортні засоби були пошкоджені.читайте такожНа Закарпатті пасажирський потяг протаранив фуру: багато постраждалих

Через аварію у Полтавській області затримуються потяги / Нацполіція у Полтавській області

Через аварію у Полтавській області затримуються потяги / Нацполіція у Полтавській області

На ділянці, де сталася подія, рух залізничного транспорту було обмежено протягом приблизно двох годин.

Укрзалізниця уточнила, що станом на 12:00 затримується прибуття наступних поїздів:

№20 Попасна - Київ (затримка склала 4 години 30 хвилин);

№85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 20 хвилин);

№125 Костянтинівка - Київ (затримка склала 3 години)

№17 Харків - Ужгород (затримка склала 1 годину 45 хвилин);

№138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину).

Як повідомляв Главред, 28 липня у Миколаївській області сталася пожежа в поїзді, що прямував з Києва до Херсона. Через надзвичайну подію було відчеплено 9 вагонів, в яких знаходилося 60 пасажирів.