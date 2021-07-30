На Полтавщині зіткнення поїзда і вантажівки: в Укрзалізниці заявили про затримку низки рейсів

Через нічну аварію біля станції Решетилівка затримуються потяги в напрямку Харків - Київ - Харків.
У Полтавській області біля станції Решетилівка сталося зіткнення поїзда з вантажівкою, яка перевозила комбайн. В результаті події постраждала чергова по залізничному переїзду - жінку госпіталізували. Рух залізничного транспорту було обмежено близько двох годин, через що вимушено спізнюються потяги Харків – Київ – Харків.
Як повідомляє Telegram-канал Pvp.Poltava, аварія трапилася в п'ятницю, 30 липня, о 02:51. Жертв немає. Постраждала чергова по залізничному переїзду, жінку госпіталізували.
На місці аварії працювали залізничники. Рух біля місця події було відновлено по парній колії.
Згідно з даними поліції Полтавської області, 56-річний водій вантажного автомобіля Daf на тралі перевозив комбайн і виїхав на залізничний переїзд в селі Покровське Решетилівської громади, в результаті чого трапилася аварія: товарний поїзд зіткнувся з тралом, який перевозив комбайн. Транспортні засоби були пошкоджені.читайте такожНа Закарпатті пасажирський потяг протаранив фуру: багато постраждалих
На ділянці, де сталася подія, рух залізничного транспорту було обмежено протягом приблизно двох годин.
Укрзалізниця уточнила, що станом на 12:00 затримується прибуття наступних поїздів:
- №20 Попасна - Київ (затримка склала 4 години 30 хвилин);
- №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 20 хвилин);
- №125 Костянтинівка - Київ (затримка склала 3 години)
- №17 Харків - Ужгород (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
- №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину).
Як повідомляв Главред, 28 липня у Миколаївській області сталася пожежа в поїзді, що прямував з Києва до Херсона. Через надзвичайну подію було відчеплено 9 вагонів, в яких знаходилося 60 пасажирів.