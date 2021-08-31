У передостанній день літа Київ накрила сильна гроза: блискавки спровокували низку вибухів і пожеж

На Виноградарі блискавка вдарила в електрощитову / t.me/KyivOperativ

Увечері в понеділок, 30 серпня, в Києві вирувала негода - столицю накрила потужна злива. Сильний вітер повалив дерева, вулиці міста перетворилися на "річки", а через блискавки в місті сталися пожежі.

Як повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний, блискавка спровокувала пожежу на Виноградарі. За попередньою інформацією, удар блискавки потрапив в електрощитову - пожежа спалахнула раптово.

Від удару блискавки виникла пожежа в одноповерховій будівлі кав'ярні на проспекті Правди, 66, в Подільському районі. За попередньою інформацією, внаслідок попадання блискавки в окремо розташованій одноповерховій будівлі почалася пожежа.

"Після прибуття до місця події було встановлено, що блискавка, яка потрапила в електроопору, стала причиною загоряння дерева", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Сильна злива сприяла тому, що рятувальники швидко ліквідували вогонь. За 20 хвилин загоряння було ліквідовано.

Реклама

У Києві блискавка вдарила у дерево / скріншот

На проспекті Правди поблизу ТЦ Ретровіль дерево впало на стовп з проводами. Рух транспорту було обмежено.

Через зливу вулиці Києва "пішли під воду". Зокрема, затопило станцію швидкісного трамвая на Героїв Севастополя. Рух трамваїв було зупинено.

На вулиці Виговського (у бік станції метро Нивки) під час зливи знесло паркан будівельного майданчика.

Вітер повалив рекламні щити, вони обрушилися на автомобілі.

t.me/KyivOperativ

t.me/KyivOperativ

На вулиці Білоруській, 5 на Лук'янівці вчора під час грози дерево впало на маршрутку.

t.me/KyivOperativ

Станом на ранок у Києві досі залишаються наслідки негоди. Зокрема, не з усіх доріг прибрали повалені дерева.

Прогноз погоди на 31 серпня

Погода в Києві сьогодні буде прохолодною. Вдень опадів синоптик не прогнозує. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +21...+ 23 градусів.

В цілому, у вівторок погода в Україні буде холодною та дощовою, прогнозує синоптик Українського гідрометцентру. Короткочасні дощі та грози прогнозують на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +23...+28 градусів. Найтепліше буде на південному сході: повітря прогріється до +32. У західних регіонах прохолодно - від +19 до +22 градусів тепла.

Погода в Україні 31 серпня 2021 / meteo.gov.ua

Як повідомляв Главред, погода в Україні сильно зіпсується вже на початку вересня. Синоптик прогнозує, що стовпчики термометрів поповзуть вниз з другого числа. У деяких регіонах температура знизиться до +13 вдень і до +5 вночі.

1 вересня температура буде такою ж, як і в останній день літа. Дощі цього дня очікуються на Заході, Півночі, більшій частині центральних областей.