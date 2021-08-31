В предпоследний день лета Киев накрыла сильная гроза: молнии спровоцировали ряд взрывов и пожаров

На Виноградаре молния ударила в электрощитовую / t.me/KyivOperativ

Вечером в понедельник, 30 августа, в Киеве бушевала непогода - столицу накрыл мощный ливень. Сильный ветер повалил деревья, улицы города превратились в "реки", а из-за молний в городе произошли пожары.

Как сообщает Telegram-канал Киев оперативный, молния спровоцировала пожар на Виноградаре. По предварительной информации, удар молнии попал в электрощитовую - пожар вспыхнул внезапно.

"Около 30 секунд полыхало, потом хлопок - все потухло", - говорится в сообщении.

От удара молнии возник пожар в одноэтажном здании кафе на проспекте Правды, 66, в Подольском районе. По предварительной информации, в результате попадания молнии в отдельно расположенном одноэтажном здании начался пожар.

"По прибытии к месту происшествия было установлено, что молния, которая попала в электроопору, стала причиной возгорания дерева", — говорится в сообщении ГосЧС.

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Сильный ливень способствовал тому, что спасатели быстро ликвидировали огонь. Через 20 минут возгорание было ликвидировано.

В Киеве молния ударила в дерево / скриншот

На проспекте Правды вблизи ТЦ Ретровиль дерево упало на столб с проводами. Движение транспорта было ограничено.

Дождь лил, как из ведра, поэтому улицы Киева "пошли под воду". В частности, затопило станцию скоростного трамвая на Героев Севастополя. Движение трамваев было остановлено.

На улице Выговского (в сторону станции метро Нивки) во время ливня снесло забор строительной площадки.

Ветер повалил рекламные щиты, они обрушились на автомобили.

t.me/KyivOperativ

t.me/KyivOperativ

На улице Белорусской, 5 на Лукьяновке вчера во время грозы дерево упало на маршрутку.

t.me/KyivOperativ

По состоянию на утро в Киеве до сих пор остаются последствия непогоды. В частности, не со всех дорог убрали поваленные деревья.

Прогноз погоды на 31 августа

Погода в Киеве сегодня будет прохладной. Днем осадков синоптик не прогнозирует. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров в столице поднимутся до +21...+23 градусов.

В целом, во вторник погода в Украине будет холодной и дождливой, прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +23...+28 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке: воздух прогреется до +32. В западных регионах прохладно - от +19 до +22 градусов тепла.

Погода в Украине 31 августа 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, погода в Украине сильно испортится уже в начале сентября. Синоптик прогнозирует, что столбики термометров поползут вниз со второго числа. В некоторых регионах температура снизится до +13 днем и до +5 ночью.

1 сентября температура будет такой же, как и в последний день лета. Дожди в этот день ожидаются на Западе, Севере, большей части центральных областей.