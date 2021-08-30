В Украину идет сильное похолодание и опасная погода с ураганом

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине сильно испортится уже в начале сентября. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поползут вниз со 2 сентября.

По прогнозу Укргидрометцентра, в некоторых регионах температура снизится до +13 днем и до +5 ночью.

Что будет с погодой в стране в следующие пять дней - читайте ниже в нашем материале.

1 сентября температура будет такой же, как и в последний день лета. Дожди в этот день на западе, севере, большей части центральных областей.

В четверг, 2 сентября, температура сильно снизится, будет пасмурно и дождливо по всей Украине.

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Температура на западе +13 +17 днем и +9 +12 ночью, на севере и в центре +15 +17 днем, +11 +14 ночью, на юге и востоке +20 +24 градуса, ночью +14 +18.

3 сентября день обещает быть преимущественно солнечным, осадки вероятны на востоке. Температура по всей стране будет от +13 +18 градусов, ночью +5 +10, на юге до +13.

В субботу, 4 сентября будет похожая синоптическая ситуация, что и днем ранее, разве что ночью температура повысится на пару градусов. Осадки в этот день наиболее вероятны на севере страны.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.