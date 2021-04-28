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У Раді натякнули на заміну одного міністра в уряді

28 квітня 2021, 07:38

Про кого йдеться, Руслан Стефанчук не уточнив.

Стефанчук
Стефанчук розповів про перестановки в Кабміні / УНІАН

На позачерговій сесії Верховної Ради винесуть питання заміни в уряді одного міністра. Про це повідомив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук.

"Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра - це буде кандидатура на міністра енергетики (Германа Галущенка, - ред.). Але обговорюється питання про заміну одного міністра", - сказав Стефанчук в інтерв'ю Українській правді.

При цьому він не уточнив, про кого йдеться.

Нагадаємо, днями нардеп, голова фракції Партії Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що в четвер, 29 квітня, пройде позачергове засідання Верховної Ради. На засіданні парламент може розглянути нову кандидатуру на посаду глави Міністерства енергетики - це віцепрезидент держкомпанії Енергоатом Герман Галущенко.

Відставка голови МОЗ Максима Степанова - про що раніше писав Главред:

  • Верховна Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив 27 квітня народний депутат Олексій Гончаренко.
  • У фракції Слуга народу заявили, що найближчим часом не планують розглядати відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
  • Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов заявив, що за провал вакцинного кейсу глава МОЗ Максим Степанов заслуговує відставки. На думку Золотарьова, можливо, президенту варто було втрутитися ще в січні-лютому, коли стало ясно, що ситуація аварійна.
  • Сам Степанов також відреагував на інформацію про імовірність своєї відставки. За його словами, ці чутки поширюються впродовж останніх півроку. Міністр додав, що вже рік перебуває на посаді та весь цей час "бореться з пандемією і коронавірусом".
Верховна Рада Максим Степанов Руслан Стефанчук новини Умані Герман Галущенко
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