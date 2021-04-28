У Раді натякнули на заміну одного міністра в уряді

Стефанчук розповів про перестановки в Кабміні / УНІАН

На позачерговій сесії Верховної Ради винесуть питання заміни в уряді одного міністра. Про це повідомив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук.

"Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра - це буде кандидатура на міністра енергетики (Германа Галущенка, - ред.). Але обговорюється питання про заміну одного міністра", - сказав Стефанчук в інтерв'ю Українській правді.

При цьому він не уточнив, про кого йдеться.

Нагадаємо, днями нардеп, голова фракції Партії Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що в четвер, 29 квітня, пройде позачергове засідання Верховної Ради. На засіданні парламент може розглянути нову кандидатуру на посаду глави Міністерства енергетики - це віцепрезидент держкомпанії Енергоатом Герман Галущенко.

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