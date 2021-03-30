У Раді розповіли, коли в Україні готові запровадити повний локдаун

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оцінив можливість запровадження всеукраїнського локдауну через пандемію.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в Україні теоретично можливо введення локдауну в межах всієї країни.
Як повідомив спікер ВР на брифінгу, це може статися в разі потрапляння більше половини областей країни в червону зону карантину.
"Теоретично це можливо. У разі потрапляння в червону зону карантину більше 13 областей України", - сказав Разумков.
При цьому Разумков зазначив, що "майбутнє можна спрогнозувати, але краще цього не робити".
Зазначимо, станом на вівторок, 30 березня, рівень госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в 21 з 25 регіонів.
Так, на сьогодні в червоній зоні карантину залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
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Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- В Києві з 20 березня почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 23 березня заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.