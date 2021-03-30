У Раді розповіли, коли в Україні готові запровадити повний локдаун

В Україні спрогнозували новий локдаун / УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в Україні теоретично можливо введення локдауну в межах всієї країни.

Як повідомив спікер ВР на брифінгу, це може статися в разі потрапляння більше половини областей країни в червону зону карантину.

"Теоретично це можливо. У разі потрапляння в червону зону карантину більше 13 областей України", - сказав Разумков.

При цьому Разумков зазначив, що "майбутнє можна спрогнозувати, але краще цього не робити".

Зазначимо, станом на вівторок, 30 березня, рівень госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в 21 з 25 регіонів.

Так, на сьогодні в червоній зоні карантину залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

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