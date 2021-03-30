В Раде рассказали, когда в Украине готовы ввести полный локдаун

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность введения всеукраинского локдауна из-за пандемии.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине теоретически возможно введение локдауна в пределах всей страны.
Как сообщил спикер ВР на брифинге, это может произойти в случае попадания более половины областей страны в красную зону карантина.
"Теоретически это возможно. В случае попадания в красную зону карантина более 13 областей Украины", — сказал Разумков.
При этом Разумков отметил, что "будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать".
Отметим, по состоянию на вторник, 30 марта, уровень госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 из 25 регионов.
Так, на сегодня в красной зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
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Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- В Киеве с 20 марта начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 23 марта заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.