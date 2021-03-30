В Раде рассказали, когда в Украине готовы ввести полный локдаун

В Украине спрогнозировали новый локдаун / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине теоретически возможно введение локдауна в пределах всей страны.

Как сообщил спикер ВР на брифинге, это может произойти в случае попадания более половины областей страны в красную зону карантина.

"Теоретически это возможно. В случае попадания в красную зону карантина более 13 областей Украины", — сказал Разумков.

При этом Разумков отметил, что "будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать".

Отметим, по состоянию на вторник, 30 марта, уровень госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 из 25 регионов.

Так, на сегодня в красной зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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