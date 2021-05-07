У Росії до 9 травня дітей змусили зображати пам'ятники на могилах/ facebook.com/adagamov

У російській глибинці, в місті Лихославль (Тверська область, РФ) школярів змусили зображати надгробні пам'ятники загиблих солдатам сталінської армії на честь святкування Дня Перемоги 9 травня. Відповідне фото опублікував російський блогер Рустем Адагамов в соціальній мережі Facebook.

Як видно на знімку, сцена прикрашена плакатом до 9 травня, а діти в уніформі солдатів Робітничо-Селянської Червоної Армії опустилися на коліна, спираючись головою в підлогу − щоб підняти над собою "стели" з іменами загиблих.

"У Лихославлі парад малишкових військ, а тут малишкове кладовище-діти зображують могили полеглих. Хтось повинен зупинити це безумство. Країна зовсім ополоуміла", - підписав Адагамов.

Користувачі Мережі вибухнули гнівними коментарями.

"Мамки ще народжують", "*банутим немає спокою", " Що ж ви робите, сволото. Вирощують де*ільне покоління", "Можете ображатися або не ображатися, але це незаперечний факт", "дах поїхав", − написали вони.

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