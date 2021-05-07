В России к 9 мая детей заставили изображать памятники на могилах

В Российской Федерации очередной виток победобесия - в этот раз детей заставили на сцене показывать памятники на могилах людей, погибших во Второй мировой.
В российской глубинке, в городе Лихославль (Тверская область, РФ) школьников заставили изображать надгробные памятники погибших солдатам сталинской армии в честь празднования Дня Победы 9 мая. Соответствующее фото опубликовал российский блогер Рустем Адагамов в социальной сети Facebook.
Как видно на снимке, сцена украшена плакатом к 9 мая, а дети в униформе солдат Рабоче-Крестьянской Красной армии опустились на колени, опираясь головой в пол − чтобы поднять над собой "стелы" с именами погибших.
"В Лихославле парад малышковых войск, а здесь малышковое кладбище — дети изображают могилы павших. Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", — подписал Адагамов.
Пользователи Сети взорвались гневными комментариями.
"Мамки еще нарожают", "*банутым нет покоя", "Что ж вы творите, сволочи", Выращивают де*ильное поколение. "Можете оскорбляться или обижаться, но это неоспоримый факт", "Крыша поехала", − написали они.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В России в минувшем года изготовили ко Дню Победы специальные мозаичные панно с изображением президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу - для храма российских вооруженных сил РФ.
- На другом панно, помимо всего прочего, изображен советский диктатор Иосиф Сталин.