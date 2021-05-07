В России к 9 мая детей заставили изображать памятники на могилах/ facebook.com/adagamov

В российской глубинке, в городе Лихославль (Тверская область, РФ) школьников заставили изображать надгробные памятники погибших солдатам сталинской армии в честь празднования Дня Победы 9 мая. Соответствующее фото опубликовал российский блогер Рустем Адагамов в социальной сети Facebook.

Как видно на снимке, сцена украшена плакатом к 9 мая, а дети в униформе солдат Рабоче-Крестьянской Красной армии опустились на колени, опираясь головой в пол − чтобы поднять над собой "стелы" с именами погибших.

"В Лихославле парад малышковых войск, а здесь малышковое кладбище — дети изображают могилы павших. Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", — подписал Адагамов.

Пользователи Сети взорвались гневными комментариями.

"Мамки еще нарожают", "*банутым нет покоя", "Что ж вы творите, сволочи", Выращивают де*ильное поколение. "Можете оскорбляться или обижаться, но это неоспоримый факт", "Крыша поехала", − написали они.

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