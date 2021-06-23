У Рівному не вийшов з коми і помер водій маршрутки, побитий сином пасажирки

Швидка допомога / УНІАН

В Рівненській області у лікарні помер 56-річний водій маршрутки, якого 7 червня вдарив син пасажирки. Про це повідомляється на сайті Нацполиции.

Як повідомили правоохоронці водій маршрутки помер 21 червня в лікарні − так і не вийшовши з коми. Відразу після інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжкого ушкодження з необережності. Максимальна санкція статті, яка загрожувала підозрюваному - обмеження волі строком до двох років.

Тепер, враховуючи смерть потерпілого, слідчі почали провадження за статтею про вбивство з необережності. Чоловікові, який побив водія, загрожує ув'язнення від 3 до 5 років.

Як порталу Суспільне розповів підозрюваний Ігор Лук'янчук, він не хотів завдавати водієві пошкоджень, а лише вимагав пояснень щодо недотримання маршруту. Однак, коли той відреагував агресивно, штовхнув опонента, а той впав і вдарився головою.

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Нагадаємо, раніше в місті Костопіль (Рівненська область) місцева комерсантка напала і побила пенсіонерку, яка біля її магазину торгувала молочними продуктами.

Підприємниці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню молочну продукцію біля її закладу.