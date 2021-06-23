В Ровно не вышел из комы и умер водитель маршрутки, избитый сыном пассажири

Скорая помощь / УНИАН

В Ровенской области в больнице скончался 56-летний водитель маршрутки, которого 7 июня ударил сын пассажирки. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Как сообщили правоохранители водитель маршрутки скончался 21 июня в больнице − так и не выйдя из комы. Сразу после инцидента полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения тяжкого повреждения по неосторожности. Максимальная санкция статьи, которая грозила подозреваемому – ограничение свободы сроком до двух лет.

Теперь, учитывая смерть потерпевшего, следователи начали производство по статье об убийстве по неосторожности. Мужчине, который избил водителя, грозит заключение от 3 до 5 лет.

Как порталу Суспильне рассказал подозреваемый Игорь Лукьянчук, он не хотел наносить водителю повреждений, а лишь требовал объяснений относительно несоблюдения маршрута. Однако, когда тот отреагировал агрессивно, толкнул оппонента, а тот упал и ударился головой.

Читайте такжеВ Ужгороде в маршрутке напали на женщину прямо на глазах у сына

Напомним, ранее в городе Костополь (Ровенская область) местная коммерсантка напала и избила пенсионерку, которая возле ее магазина торговала молочными продуктами.

Предпринимательнице, очевидно, не понравилось, что пенсионерка продавала собственную домашнюю молочную продукцию возле ее заведения.