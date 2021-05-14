У Рівному завідувачка дитсадком присвоювала премії і влаштувала цькування - журналісти

Дитсадок / УНІАН

В Рівному в одному з дитячих садків вихователі поскаржилися на те, що завідувачка створила нестерпні умови для роботи ‒ з влаштуванням цькування і присвоюванням премії вихователів. Про це йдеться в сюжеті проекту Вікна-Новини.

Колишня вихователька дитсадка Оксана розповіла, що на випускний батьки не захотіли купувати завідувачці подарунок, і подарували тільки букет півоній. Після цього завідувачка зібрала всіх у педкабінеті, де страшно кричала.

Жінка каже, що була змушена піти після трьох років роботи через нестерпні умови, які влаштувала завідувачка дитсадка.

"Не потрібні люди з досвідом, не потрібні люди грамотні. Вона просто хоче людей переламати під себе. Потрібні презенти, букети, постійно потрібно бути готовим до принижень, потрібно дружити проти того, кого вона в даний момент "з'їдає", - заявила Оксана.

Стверджується, що молоді вихователі змушені були віддавати половину своєї премії завідувачці. Сама вона відмовилася розмовляти з журналістами. Жінку вже відсторонили від роботи і справою зайнялася поліція.

Якщо копи доведуть, що завідучка привласнювала премії своїх співробітників, то їй загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.

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