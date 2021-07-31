В СБУ відповіли на звинувачення у викраденні Чауса і розповіли про його місцеперебування

Микола Чаус / УНІАН

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення та позбавлення волі.

"Вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом, і попросив викликати саме співробітників СБУ. Згодом слідчі СБУ отримали від Миколи Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до Нього інших протизаконних дій. У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки", - повідомляє прес-центр СБУ.

В СБУ підкреслили, що співробітники спецслужби не "викрадали" Чауса і діяли виключно в рамках закону і своїх повноважень.

"Нагадаємо: саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екс-судді Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон", - підкреслюється в повідомленні.

"У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов'язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь - які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями", - додали в спецслужбі.

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За інформацією СБУ, на даний момент Чаусу надається медична допомога, якої він потребує у зв'язку з тривалим позбавленням волі. Про це поінформована його дружина.

Співробітники СБУ вживають необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це вчинили.

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Нагадаємо, суддя Микола Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області, яке знаходиться неподалік від кордону з Молдовою. Він прийшов у село в трусах і заявив про викрадення.

ЗМІ припускають, що Чаус міг бути викрадений співробітниками української розвідки. За словами старости Мазурівки Леоніда Вітковського, Чаус особисто заявив про своє викрадення. Дружина Світлана вже впізнала свого чоловіка на фотографії.

Справа Чауса:

Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель Феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Але заарештувати Чауса не вдалося, так як парламент не зміг оперативно розглянути дане питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після цього він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. Він сказав, що суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням.