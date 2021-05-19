У Мережі шахраї нахабно "розводять" учасників ЗНО-2021

У мережі шахраї наживаються на учасниках ЗНО / УНІАН

У Мережі шахраї нахабно намагаються наживатися на абітурієнтах, пропонуючи їм придбати фейкові відповіді на ЗНО-2021, пише Український центр оцінювання якості освіти у середу, 19 травня.

"Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram", - пояснили в УЦОЯО.

Шахраї за гроші пропонують купити зошити сертифікаційних робіт ЗНО - 2021 із відповідями до них. Вони кожен раз придумують нові схеми, запевняючи в надійності і достовірності джерела інформації.

"Наприклад, для "переконливості" надсилають листа з нібито офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, придбати можна що завгодно, але сто відсотків це не буде тест ЗНО", - підкреслили в УЦОЯО.

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В УЦОЯО створили потужну систему захисту інформації - тести складають і друкують в умовах суворої конфіденційності.

"Окремо відзначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", - додали в установі.

Абітурієнтам порадили зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО.

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