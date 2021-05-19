У Мережі шахраї нахабно "розводять" учасників ЗНО-2021

В УЦОЯО створили потужну систему захисту інформації - тести складають і друкують в умовах суворої конфіденційності.
У Мережі шахраї нахабно намагаються наживатися на абітурієнтах, пропонуючи їм придбати фейкові відповіді на ЗНО-2021, пише Український центр оцінювання якості освіти у середу, 19 травня.
"Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram", - пояснили в УЦОЯО.
Шахраї за гроші пропонують купити зошити сертифікаційних робіт ЗНО - 2021 із відповідями до них. Вони кожен раз придумують нові схеми, запевняючи в надійності і достовірності джерела інформації.
"Наприклад, для "переконливості" надсилають листа з нібито офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, придбати можна що завгодно, але сто відсотків це не буде тест ЗНО", - підкреслили в УЦОЯО.
читайте такожЯк скласти ЗНО - 2021 на відмінно: добірка корисних YouTube-каналів
В УЦОЯО створили потужну систему захисту інформації - тести складають і друкують в умовах суворої конфіденційності.
"Окремо відзначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", - додали в установі.
Абітурієнтам порадили зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО.
ЗНО в Україні-про що раніше писав Главред:
- Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Чернігівській області перенесли на два тижні через припинення руху громадського транспорту у зв'язку з карантинними обмеженнями.
- Глава Міністерства освіти Сергій Шкарлет розповів про плани вже в найближчому майбутньому трансформувати ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) для абітурієнтів.
- У Києві можуть змінити графік навчання учнів випускних класів шкіл, завершивши навчальну програму в квітні. Останній місяць навчального року травень пропонується присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомили в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації.
- У Департаменті пропонують ревізувати навчальні програми і завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня. А в травні учнів пропонується розбити на групи і проводити консультації перед ЗНО.