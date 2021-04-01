У Слузі народу пояснили, чи скасують терміновий призов в армію / УНІАН

Народний депутат від президентської політсили, партії Слуга народу, і керівник підкомітету з питань державної безпеки і оборони Ірина Верещук повідомила, що не планується заміна термінового призову до лав української армії службою в резерві у 2021 або 2022 році. Про це народна обраниця заявила в коментарі порталу Українські Новини.

"Якщо ми говоримо чи буде це в цьому році або навіть в наступному, ні, це не відбудеться, це буде поступовий перехід, відмова від військового призову, я не знаю, наскільки довго це затягнеться", ‒ сказала Верещук.

Нардеп зазначила, що, на думку президента Володимира Зеленського, Україна повинна відмовитися від термінового призову і "Слуга народу" все ж рухається в напрямку відмови від нього.

Також Верещук повідомила, що нещодавно прийнятий в цілому закон № 3553, яким Рада ввела військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період і збільшила штрафи за порушення законів про військову службу, не передбачає, скільки саме часу буде нести службу резервіст.

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Призов в армію - що було раніше: