У Слузі народу розповіли про дії Ради у справі Шарія

Анатолій Шарій / скріншот з відео

Скандальний блогер Анатолій Шарій, якому нещодавно СБУ оголосила підозру, навряд чи з'явиться на допит до українських правоохоронців. Такої думки дотримується народний депутат від фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, повідомляє портал Україна 24.

"Звичайно, він не з'явиться. І подальші кроки цілком очевидні - запит на екстрадицію, оголошення його в розшук. Тут дуже важливо, щоб спрацював офіс генпрокурора, щоб був процесуальний нагляд прокуратури. Відповідно, всі запити, всі документи на екстрадицію готуватиме Генеральна прокуратура", - сказала вона.

Кравчук стверджує, що найближчим часом український парламент планує зробити деякі кроки з приводу Шарія.

"Що ми можемо зробити? Хіба тримати зв'язок з іспанськими громадськими організаціями, парламентарями, щоб вони зрозуміли правду: це пропагандист, який просто ховається в Іспанії на віллі за кілька мільйонів, незрозуміло за які гроші. Не за рекламу ж з YouTube він заробив гроші на цю віллу. Відмиває кошти й втручається в справи суверенної країни, намагаючись їй нашкодити", — сказала вона.

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Підозра Шарію - про що повідомлялося раніше:

16 лютого Анатолію Шарію оголосили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За твердженнями слідчих, скандальний блогер, який проживає в Іспанії, діяв проти національної безпеки України в інформаційній сфері.

Зазначається, що підозру оголошено під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в рамках кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу: держзрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Трохи пізніше стало відомо, що офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу.