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У Слузі народу розповіли про дії Ради у справі Шарія

21 лютого 2021, 16:13

Народний депутат від президентської фракції Євгенія Кравчук стверджує, що в парламенті йде кулуарне обговорення дій у справі Шарія.

Шарій
Анатолій Шарій / скріншот з відео

Скандальний блогер Анатолій Шарій, якому нещодавно СБУ оголосила підозру, навряд чи з'явиться на допит до українських правоохоронців. Такої думки дотримується народний депутат від фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, повідомляє портал Україна 24.

"Звичайно, він не з'явиться. І подальші кроки цілком очевидні - запит на екстрадицію, оголошення його в розшук. Тут дуже важливо, щоб спрацював офіс генпрокурора, щоб був процесуальний нагляд прокуратури. Відповідно, всі запити, всі документи на екстрадицію готуватиме Генеральна прокуратура", - сказала вона.

Кравчук стверджує, що найближчим часом український парламент планує зробити деякі кроки з приводу Шарія.

"Що ми можемо зробити? Хіба тримати зв'язок з іспанськими громадськими організаціями, парламентарями, щоб вони зрозуміли правду: це пропагандист, який просто ховається в Іспанії на віллі за кілька мільйонів, незрозуміло за які гроші. Не за рекламу ж з YouTube він заробив гроші на цю віллу. Відмиває кошти й втручається в справи суверенної країни, намагаючись їй нашкодити", — сказала вона.

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Підозра Шарію - про що повідомлялося раніше:

  • 16 лютого Анатолію Шарію оголосили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За твердженнями слідчих, скандальний блогер, який проживає в Іспанії, діяв проти національної безпеки України в інформаційній сфері.
  • Зазначається, що підозру оголошено під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в рамках кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу: держзрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
  • Трохи пізніше стало відомо, що офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу.

Анатолій Шарій

42-річний Анатолій Шарій - відеоблогер, в минулому працював журналістом. Народився і до 2012 року проживав у Києві. Нині лідер політичної партії Партія Шарія, відомий своєю проросійською позицією.

Сам відеоблогер ці твердження заперечує і називає себе медіаекспертом.

Відеоблогер у своєму YouTube-каналі і в ефірах ЗМІ ретранслює тези Кремля щодо України і пропаганду, нерідко займався дискредитацією української мови, державних символів, публікував фейкові дані.

У 2013 році Шарія в Нідерландах заарештував Інтерпол за запитом української влади. Однак в його екстрадиції Україні відмовили.

За даними СБУ, свої відео Шарій створює для дискредитації України в інтересах російських спецслужб.

Верховна Рада Анатолій Шарій новини України Євгенія Кравчук
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