В Слуге народа рассказали о действиях Рады по делу Шария

Анатолий Шарий / скриншот из видео

Скандальный блогер Анатолий Шарий, которому недавно СБУ объявила подозрение, вряд ли явится на допрос к украинским правоохранителям. Такого мнения придерживается народный депутат от фракции Слуга народа Евгения Кравчук, сообщает портал Украина 24.

"Конечно, он не появится. И дальнейшие шаги вполне очевидны - запрос на экстрадицию, объявление его в розыск. Здесь очень важно, чтобы сработал Офис генпрокурора, чтобы был процессуальный надзор прокуратуры. Соответственно, все запросы, все документы на экстрадицию будет готовить Генеральная прокуратура", — сказала она.

Кравчук утверждает, что в ближайшее время украинский парламент планирует предпринять некоторые шаги по поводу Шария.

"Что мы можем сделать? Разве держать связь с испанскими общественными организациями, парламентариями, чтобы они поняли правду: это пропагандист, который просто скрывается в Испании на вилле за несколько миллионов, непонятно за какие деньги... не за рекламу же с YouTube он заработал деньги на эту виллу. Отмывает средства и вмешивается в дела суверенной страны, пытаясь ей навредить", — сказала она.

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Подозрение Шарию - о чем сообщалось ранее:

16 февраля Анатолию Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Чуть позже стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.