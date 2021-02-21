В Слуге народа рассказали о действиях Рады по делу Шария

Народный депутат от президентской фракции Евгения Кравчук утверждает, что в парламенте идет кулуарное обсуждение действий по делу Шария.
Скандальный блогер Анатолий Шарий, которому недавно СБУ объявила подозрение, вряд ли явится на допрос к украинским правоохранителям. Такого мнения придерживается народный депутат от фракции Слуга народа Евгения Кравчук, сообщает портал Украина 24.
"Конечно, он не появится. И дальнейшие шаги вполне очевидны - запрос на экстрадицию, объявление его в розыск. Здесь очень важно, чтобы сработал Офис генпрокурора, чтобы был процессуальный надзор прокуратуры. Соответственно, все запросы, все документы на экстрадицию будет готовить Генеральная прокуратура", — сказала она.
Кравчук утверждает, что в ближайшее время украинский парламент планирует предпринять некоторые шаги по поводу Шария.
"Что мы можем сделать? Разве держать связь с испанскими общественными организациями, парламентариями, чтобы они поняли правду: это пропагандист, который просто скрывается в Испании на вилле за несколько миллионов, непонятно за какие деньги... не за рекламу же с YouTube он заработал деньги на эту виллу. Отмывает средства и вмешивается в дела суверенной страны, пытаясь ей навредить", — сказала она.
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Подозрение Шарию - о чем сообщалось ранее:
- 16 февраля Анатолию Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
- Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
- Чуть позже стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
Анатолий Шарий
42-летний Анатолий Шарий – видеоблоггер, в прошлом работал журналистом. Родился и до 2012 года проживал в Киеве. Ныне лидер политической партии Партия Шария, известен своей пророссийской позицией.
Сам видеоблоггер эти утверждения отрицает и называет себя медиаэкспертом.
Видеоблогер в своем YouTube-канале и в эфирах СМИ ретранслирует тезы Кремля в отношении Украины и пропаганду, нередко занимался дискредитацией украинского языка, государственных символов, публиковал фейковые данные, очерняющие украинскую армию, и так далее.
В 2013 году Шария в Нидерландах арестовал Интерпол по запросу украинской власти. Однако в его экстрадиции Украине отказали.
По данным СБУ, свои видео Шарий создает для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.