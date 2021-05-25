У РНБО України звинуватили Лукашенка в державному тероризмі / УНІАН

Україна ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю через дії Олександра Лукашенка, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов. Він назвав екстрену посадку літака Ryanair державним тероризмом.

"Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича у Мінську - це відвертий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді", - заявив Данілов у Facebook у вівторок, 25 травня.

За його словами, рішення посадити літак Ryanair в мінському аеропорту - це спланована та продумана спецоперація, за яку відповідальний Лукашенко.

Також Данілов запевнив у підтримці білоруського народу.

"У ситуації війни, в якій перебуває наша країна, рішення керівництва держави обумовлене інтересами національної безпеки, саме тому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь і заборону прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією в і через територію Республіки Білорусь", - зазначив секретар РНБО.

Екстрена посадка літака Ryanair у Мінську - про що йшлося раніше: