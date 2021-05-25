В СНБО Украины обвинили Лукашенко в государственном терроризме

Алексей Данилов назвал задержание белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске наглым пренебрежением международными нормами.
Украина приняла решение о прекращении авиасообщения с Беларусью из-за действий Александра Лукашенко, заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он назвал экстренную посадку самолета Ryanair государственным терроризмом.
"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", - заявил Данилов в Facebook во вторник, 25 мая.
По его словам, решение посадить самолет Ryanair в минском аэропорту - это спланированная и продуманная спецоперация, за которую ответственен Лукашенко.
Также Данилов заверил в поддержке белорусского народа.
"В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлено интересами национальной безопасности, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь", - отметил секретарь СНБО.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем сообщалось ранее:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.