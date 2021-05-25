В СНБО Украины обвинили Лукашенко в государственном терроризме / УНИАН

Украина приняла решение о прекращении авиасообщения с Беларусью из-за действий Александра Лукашенко, заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он назвал экстренную посадку самолета Ryanair государственным терроризмом.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", - заявил Данилов в Facebook во вторник, 25 мая.

По его словам, решение посадить самолет Ryanair в минском аэропорту - это спланированная и продуманная спецоперация, за которую ответственен Лукашенко.

Также Данилов заверил в поддержке белорусского народа.

"В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлено интересами национальной безопасности, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь", - отметил секретарь СНБО.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем сообщалось ранее: