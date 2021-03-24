УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В РНБО заявили, що ніякого "Донбасу" не існує

24 березня 2021, 17:00
Прослухати новину
Зупинити

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні не варто вживати слово "Донбас" для позначення територій Луганської та Донецької областей.

Олексій Данилов
Данілов висловився про вибори на Донбасі / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав не називати Донецьку і Луганську області Донбасом. За його словами наратив Донбасу нав'язує країна-агресор.

"Словосполучення "Донбас" не існує в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією... - "народ Донбасу", "вибір Донбасу"," Донбас не поставлять на коліна "— ми пам'ятаємо всі ці репліки, які були", — зазначив Данілов на форумі Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур, який транслювали у Facebook.

За його словами, в цьому плані слід дотримуватися українських нормативно-правових документів, в яких є чіткі географічні назви — території Донецької та Луганської областей.

"Ніякого Донбасу не існує, тому що це той наратив, який нам нав'язує РФ. Потім вони будуть говорити про Галичину та інші речі — це дуже небезпечні речі, коли ми починаємо використовувати такі синоніми", — додав Данілов.

За словами Данілова, влада України максимально забезпечує виборче право на територіях, які межують з тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей, а заяви про те, що десь не відбулися вибори через небажання влади їх проводити, є нібито маніпулятивними.

читайте такожУ МЗС України назвали головну умову припинення війни на Донбасі

"Мова не йде про небажання держави проводити вибори, мова йде про те, що в нашій країні вже 7 років йде війна. І якщо хтось покаже мені на прикладі історичних якихось подій, які відбувалися за останні дві тисячі років, що коли йде війна, проходять також якісь вибори - я хочу подивитися на цю людину. Це вимушений крок держави - реагувати на ситуацію, яку створила Російська Федерація, окупувавши частину Донецької та Луганської областей. І ні про які утиски органів місцевого самоврядування мова взагалі не йде", - додав Данілов.

При цьому він зазначив ,що "всі послуги, які повинен отримувати громадянин України, що знаходиться на підконтрольній території, він на сьогоднішній день отримує".

читайте такожСтало відомо про плани Москви щодо інтеграції Донбасу з Росією

"Решта - це маніпулятивні розмови про те, що начебто там держава скасувала вибори ... Ні! Це прифронтова територія, вона може збільшуватися або зменшуватися в залежності від того, що для себе планує ворог. Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо", - зазначив Данілов.

Ситуація на сході України - про що раніше повідомляв Главред:

РНБО війна на Донбасі Олексій Данілов новини Донбасу Росія
Зараз ви переглядаєте новину «В РНБО заявили, що ніякого "Донбасу" не існує». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниціРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці Менструація визначає тривалість життя: як дізнатися своюМенструація визначає тривалість життя: як дізнатися свою Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів УкраїниШойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: робочий успіх та просуванняГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: робочий успіх та просування

Останні новини

12:00
У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19
11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
Реклама
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
Реклама
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
Реклама
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти