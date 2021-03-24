В РНБО заявили, що ніякого "Донбасу" не існує

Данілов висловився про вибори на Донбасі / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав не називати Донецьку і Луганську області Донбасом. За його словами наратив Донбасу нав'язує країна-агресор.

"Словосполучення "Донбас" не існує в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією... - "народ Донбасу", "вибір Донбасу"," Донбас не поставлять на коліна "— ми пам'ятаємо всі ці репліки, які були", — зазначив Данілов на форумі Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур, який транслювали у Facebook.

За його словами, в цьому плані слід дотримуватися українських нормативно-правових документів, в яких є чіткі географічні назви — території Донецької та Луганської областей.

"Ніякого Донбасу не існує, тому що це той наратив, який нам нав'язує РФ. Потім вони будуть говорити про Галичину та інші речі — це дуже небезпечні речі, коли ми починаємо використовувати такі синоніми", — додав Данілов.

За словами Данілова, влада України максимально забезпечує виборче право на територіях, які межують з тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей, а заяви про те, що десь не відбулися вибори через небажання влади їх проводити, є нібито маніпулятивними.

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"Мова не йде про небажання держави проводити вибори, мова йде про те, що в нашій країні вже 7 років йде війна. І якщо хтось покаже мені на прикладі історичних якихось подій, які відбувалися за останні дві тисячі років, що коли йде війна, проходять також якісь вибори - я хочу подивитися на цю людину. Це вимушений крок держави - реагувати на ситуацію, яку створила Російська Федерація, окупувавши частину Донецької та Луганської областей. І ні про які утиски органів місцевого самоврядування мова взагалі не йде", - додав Данілов.

При цьому він зазначив ,що "всі послуги, які повинен отримувати громадянин України, що знаходиться на підконтрольній території, він на сьогоднішній день отримує".

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"Решта - це маніпулятивні розмови про те, що начебто там держава скасувала вибори ... Ні! Це прифронтова територія, вона може збільшуватися або зменшуватися в залежності від того, що для себе планує ворог. Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо", - зазначив Данілов.

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