В СНБО заявили, что никакого "Донбасса" не существует

Данилов высказался о выборах на Донбассе / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. По его словам нарратив Донбасса навязывает страна-агрессор.

"Словосочетания "Донбасс" не существует ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией... — "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени" — мы помним все эти реплики, которые были", — отметил Данилов на форуме Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур, который транслировали в Facebook.

По его словам, в этом плане следует придерживаться украинских нормативно-правовых документов, в которых есть четкие географические названия — территории Донецкой и Луганской областей.

"Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает РФ. Потом они будут говорить о Галичине и других вещах — это очень опасные вещи, когда мы начинаем использовать такие синонимы", — добавил Данилов.

По словам Данилова, власти Украины максимально обеспечивают избирательное право на территориях, которые граничат с временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются якобы манипулятивными.

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"Речь не идет о нежелании государства проводить выборы, речь идет о том, что в нашей стране уже 7 лет идет война. И если кто-то покажет мне на примере исторических каких-то событий, которые происходили за последние две тысячи лет, что когда идет война, проходят также какие-то выборы - я хочу посмотреть на этого человека. Это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию, которую создала Российская Федерация, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей. И ни о каких притеснениях органов местного самоуправления речь вообще не идет", - добавил Данилов.

При этом он отметил, что "все услуги, которые должен получать гражданин Украины, находящийся на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает".

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"Остальное - это манипулятивные разговоры о том, что вроде там государство отменило выборы ... Нет! Это прифронтовая территория, она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, что для себя планирует враг. Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех громадах, где это было возможно", - отметил Данилов.

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