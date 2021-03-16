Данилов выступил с резким обвинение в адрес России из-за Приднестровья

Секретарь СНБО назвал стремления России в Приднестровье.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Россия никогда не пыталась урегулировать конфликт в Приднестровье и всегда стремилась к эскалации ситуации.
Во время встречи с спецпредставителем главы ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхомстороны обсудили ситуацию в регионе в контексте Приднестровского конфликта и усиление российского влияния в Беларуси.
Данилов подчеркнул, что ситуация в регионе уже более 20 лет остается "крайне сложной, особенно учитывая российский фактор".
"Россия никогда не занималась мирным урегулированием, и стремлении РФ к постоянной эскалации", — отметил Данилов, сообщается на сайте СНБО.
По словам Данилова, конфликт в Приднестровье остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и для всей демократической Европы, "против которой РФ также ведет мощную информационную войну".
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В свою очередь, Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем.
Отметим, конфликт в Приднестровье начался в марте 1992 года и спустя несколько месяцев фактически был заморожен.
Ситуация в Приднестровье – о чем ранее сообщал Главред:
- В одном из своих интервью избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские войска должны быть полностью выведены из Приднестровья.
- У Путина в ответ заявили, что позиция Санду по вопросу Приднестровья может вызвать конфликтную ситуацию в регионе.
- В России не исключают ситуации, при которой Молдова в случае вывода российских войск попытается провести силовую операцию с целью проведения военной операции по возвращению Приднестровья при помощи Украины и Румынии.