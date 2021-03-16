Данилов выступил с резким обвинение в адрес России из-за Приднестровья

Данилов рассказал о ситуации в Приднестровье из-за России / inform.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Россия никогда не пыталась урегулировать конфликт в Приднестровье и всегда стремилась к эскалации ситуации.

Во время встречи с спецпредставителем главы ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхомстороны обсудили ситуацию в регионе в контексте Приднестровского конфликта и усиление российского влияния в Беларуси.

Данилов подчеркнул, что ситуация в регионе уже более 20 лет остается "крайне сложной, особенно учитывая российский фактор".

"Россия никогда не занималась мирным урегулированием, и стремлении РФ к постоянной эскалации", — отметил Данилов, сообщается на сайте СНБО.

По словам Данилова, конфликт в Приднестровье остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и для всей демократической Европы, "против которой РФ также ведет мощную информационную войну".

Читайте такжеВ Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона

В свою очередь, Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем.

Отметим, конфликт в Приднестровье начался в марте 1992 года и спустя несколько месяцев фактически был заморожен.

Ситуация в Приднестровье – о чем ранее сообщал Главред: