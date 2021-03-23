УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Во Франции объяснили ситуацию по Донбассу и обратились к РФ

23 марта 2021, 23:35
Прослушать новость
Остановить

Россия несет полную ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе, заявили в МИД.

Нормандский формат
В МИД Франции заявили, что Париж и Берлин работает по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе / УНИАН

Москва полноценно ответственна за ситуацию по переговорам в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Все стороны должны приложить усилия для выполнения соглашений и урегулирования конфликта, говорится в заявлении французского дипломатического ведомства.

В МИД Франции акцентировали внимание на том, что все стороны должны приложить усилия для реализации Минских соглашений. Россия в особенной степени несет ответственность за конструктивное урегулирование конфликта в рамках переговорного процесса.

"Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские договоренности и особо подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в нормандском формате и Трехсторонней контрактной группе для разрешения продолжающегося конфликта", - отмечается в заявлении.

Также в ведомстве уточнили, что стороны конфликта – Украина и Россия – выдвинули свои предложения по вопросам разрешения вооруженной конфронтации по Донбассу. Инициативы изучаются в рамках нормандского формата.Читайте такжеАрестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу

"Франция и Германия работают ради сближения позиций сторон с учетом поиска взаимоприемлемого и компромиссного решения", - подчеркнули в французском МИД.

Переговоры по Донбассу

новости России нормандский формат ТКГ новости Украины новости Франции новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Во Франции объяснили ситуацию по Донбассу и обратились к РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поклонская из-за санкций обратилась к ЗеленскомуПоклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому В США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФВ США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ Евросоюз нанес новый удар по России и КитаюЕвросоюз нанес новый удар по России и Китаю В России произошло ЧП с "ядерным" бомбардировщиком, погибли военныеВ России произошло ЧП с "ядерным" бомбардировщиком, погибли военные У Путина выдвинули новую инициативу РФ по нормандскому форматуУ Путина выдвинули новую инициативу РФ по нормандскому формату

Последние новости

00:19
С Днем мастера маникюра – оригинальные картинки и модные поздравления
00:06
Зеленский ввел санкции против России, матери Собчак и граждан Франции Видео
23 марта, вторник
23:56
Украина существенно упростила доступ к правосудию для крымчан Видео
23:54
В Киеве предупредили о жестких мерах по работе городского транспорта
23:35
Во Франции объяснили ситуацию по Донбассу и обратились к РФ Видео
Реклама
23:30
Ученые признались, когда ожидать пика коронавируса в Украине Видео
23:00
В столице вспыхнула многоэтажка, люди выбегали на улицу Видео
22:37
Зеленский ударил санкциями по российским СМИ Видео
22:21
Украина приняла важное решение для туристов из Китая
21:48
Гинекологи назвали пять вещей, которые никогда не должны касаться влагалища Видео
21:39
Погром под ОПУ: пяти участникам сообщили о подозрении Видео
21:16
Финики для мужчин: в чем преимущества для мужской силы Видео
21:03
Кулеба рассказал, как в Словакии извинились за шутку о Закарпатье Видео
21:02
В МИД Украины назвали главное условие прекращения войны на Донбассе Видео
20:56
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
20:55
Ученые узнали, почему у молодых людей стало меньше случайного секса Видео
20:20
В Украину идет настоящая весна, но в некоторых областях ожидается снег Видео
20:12
Обезболивание: какие препараты нельзя принимать вместе Видео
20:10
Песков заявил, что Путин привился от коронавируса Видео
20:00
"Лысая" сырьевая колония: чем Украине грозит отмена моратория на вывоз леса
Реклама
19:52
Стало известно о дискуссии в НАТО по ситуации с Северным потоком-2
19:39
Верховный Суд определился, пускать ли непривитых детей в школу и садик
19:09
В Минобразования рассказали, состоится ли ВНО-2021
18:56
Стало известно, когда в Украину привезут китайскую вакцину Sinovac Видео
18:54
Настя Ивлеева снялась для Playboy в белье украинского бренда
18:53
Как простым украинцам записаться на вакцинацию - эксперимент журналистов
18:48
Работник консульства РФ в Страсбурге сбывал краденые велосипеды – СМИ Видео
18:38
Нафтогаз опять введет годовой тариф для населения Видео
18:29
Полицейские признались, будут ли штрафовать людей без масок Видео
18:15
Warner Bros отказывается от показа фильмов одновременно онлайн и в кино
17:55
OPPO Reno5 Lite в Украине — фільмуй свою історію новости компании
17:34
У Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве Видео
17:32
С чем носить кроссовки в 2021 году Видео
17:23
В ЕС не признали указ Путина о запрете украинцам иметь землю в Крыму Видео
17:15
Интернет аптека DS - нам доверяют свое здоровье реклама
17:07
ЙЕ Энергия готова предложить поставщикам ресурс под годовой контракт для населения
16:48
Принц Гарри нашел работу руководителя в США
16:48
Цена на газ в Украине уже в апреле возрастет до 8000 гривен - эксперт Видео
16:44
Стало известно о решении по движению поездов в Киев, Одессу и Сумы Видео
16:31
Яичная шкорлупа: риски и преимущества при ее употреблении Видео
Реклама
16:27
До +20 в Украине: синоптик рассказала о приходе тепла Видео
16:25
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
15:58
"Метинвест Политехника": что известно о новом техническом ВУЗе в Украине
15:52
Тhe Times перепутала Украину с соседней страной
15:51
В НБУ рассказали, что ждет Украину в случае разрыва с МВФ Видео
15:43
Суд избрал меру пресечения стороннику Стерненко Видео
15:30
Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала Видео
15:09
В красной зоне ужесточили требования карантина к жителям Видео
15:01
У Авакова назвали фамилии причастных к беспорядкам на Банковой Видео
15:00
Ударил женщину без маски: полиция Киева отреагировала на инцидент Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять