Во Франции объяснили ситуацию по Донбассу и обратились к РФ

В МИД Франции заявили, что Париж и Берлин работает по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе / УНИАН

Москва полноценно ответственна за ситуацию по переговорам в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Все стороны должны приложить усилия для выполнения соглашений и урегулирования конфликта, говорится в заявлении французского дипломатического ведомства.

В МИД Франции акцентировали внимание на том, что все стороны должны приложить усилия для реализации Минских соглашений. Россия в особенной степени несет ответственность за конструктивное урегулирование конфликта в рамках переговорного процесса.

"Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские договоренности и особо подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в нормандском формате и Трехсторонней контрактной группе для разрешения продолжающегося конфликта", - отмечается в заявлении.

Также в ведомстве уточнили, что стороны конфликта – Украина и Россия – выдвинули свои предложения по вопросам разрешения вооруженной конфронтации по Донбассу. Инициативы изучаются в рамках нормандского формата.Читайте такжеАрестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу

"Франция и Германия работают ради сближения позиций сторон с учетом поиска взаимоприемлемого и компромиссного решения", - подчеркнули в французском МИД.

Переговоры по Донбассу