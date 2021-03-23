Во Франции объяснили ситуацию по Донбассу и обратились к РФ

Россия несет полную ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе, заявили в МИД.
Москва полноценно ответственна за ситуацию по переговорам в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Все стороны должны приложить усилия для выполнения соглашений и урегулирования конфликта, говорится в заявлении французского дипломатического ведомства.
В МИД Франции акцентировали внимание на том, что все стороны должны приложить усилия для реализации Минских соглашений. Россия в особенной степени несет ответственность за конструктивное урегулирование конфликта в рамках переговорного процесса.
"Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские договоренности и особо подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в нормандском формате и Трехсторонней контрактной группе для разрешения продолжающегося конфликта", - отмечается в заявлении.
Также в ведомстве уточнили, что стороны конфликта – Украина и Россия – выдвинули свои предложения по вопросам разрешения вооруженной конфронтации по Донбассу. Инициативы изучаются в рамках нормандского формата.Читайте такжеАрестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу
"Франция и Германия работают ради сближения позиций сторон с учетом поиска взаимоприемлемого и компромиссного решения", - подчеркнули в французском МИД.
Переговоры по Донбассу
- Замглавы АП РФ Дмитрий Козак, который участвует в переговорах по Донбассу в рамках нормандского формата, ранее отправил письмо делегациям Украины, Германии и Франции, в котором отражено видение Москвы ситуации по урегулированию российско-украинского конфликта. Россия предлагает, чтобы каждая из сторон поочередно занимала пост председателя на переговорах. Также он заявил, что Киев якобы не ответил на предложения Москвы относительно поправок россиян к плану Франции и Германии по Донбассу.
- Кроме того, Козак призвал в рамках нормандского формата подписать документ о запрете ВСУ открывать ответный огонь на Донбассе.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что в Киеве изучили письмо Козака. Украинская сторона не согласна с инициативами России. При этом украинская делегация после переговоров советников, которые прошли 18 марта, предложила обсудить ситуацию с режимом прекращения огня в рамках Трехсторонней контактной группы. Однако РФ не поддержала такую инициативу.