У Путина выдвинули новую инициативу России по Нормандскому формату

Дмитрий Козак / Фото kremlin.ru

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отправил Киеву, Парижу и Берлину письмо, в котором зафиксирована инициатива, связанная с организационными изменениями в рамках Нормандского формата. В частности, россияне предлагают ввести принцип ротации председателей в рамках переговоров, чтобы каждая из сторон получила возможность временно возглавить Нормандский формат. Кроме того, Россия предлагает, чтобы Украина документально изложила свою позицию по выполнению "Минска-2".

По данным источника российского информагентства ТАСС в российской делегации, помощник президента РФ Дмитрий Козак предлагает поменять принцип организации переговоров в Нормандском формате с целью продвижения процесса дискуссии. Москва предлагает зафиксировать принцип ротации председателей Нормандского формата. В соответствии с предложением Украина, Россия, Франция и Германия поочередно будут возглавлять переговоры в Нормандском формате.

Кроме того, Козак предлагает Нормандской четверке обязать Украину дать письменное объяснение позиции Киева по вопросам выполнения Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.

Как сообщает информагентство РИА Новости, информацию об инициативе Москвы и отправке Козаком письма участникам Нормандского формата подтвердили и в Кремле.

"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - говорится в инициативе Козака.