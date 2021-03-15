Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу

У Киева остается свой план по урегулированию конфликта на востоке Украины, сказал Алексей Арестович.
Суть мирного плана Германии и Франции по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе заключается в том, что реализация договора связана с конкретными датами. Предложенный Берлином и Парижем механизм не сильно отличается от плана Киева по ОРДЛО, сказал в эфире телеканала Дом советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, план ФРГ и Франции предусматривает реализацию договоренностей, ранее достигнутых в рамках Нормандского формата. Лидеры Евросоюза предлагают привязать выполнение соглашений четко к определенным датам. Инициаторами плана являются Берлин и Париж, со стороны Киева вносились только корректировки.
"Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны", - утверждает Арестович.Читайте такжеУ Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу
Также он добавил, что у Украины по-прежнему остается свой план, с которым выступил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в ноябре 2020 года. Документ Франции и Германии принципиально не отличается от украинского плана.
"Французские и немецкие "кластеры" не сильно отличаются. Практически можно сказать, что это более уточненный документ, который привязывает действия календарно четко" – подчеркнул Арестович.
Мирный план по Донбассу
- 5 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия и представители боевиков "ЛДНР" полностью заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ. По этой причине невозможно решить ни одни вопрос в рамках дискуссии. РФ должна согласиться на мирный план по Донбассу в том случае, если Москва действительно заинтересована в разрешении конфликта.
- Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович утверждал, что Германия и Франция представят мирный план по Донбассу до конца марта. Он считает, что если в РФ не согласятся с миром в регионе, то они либо пойдут на обострение, либо продолжат переговоры в рамках существующих договоренностей.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказывал, что Россия уже получила условия реализации мирного плана по Донбассу. Однако Москва предпочитает не комментировать ситуацию.