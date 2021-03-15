Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу

Документ, предложенный Францией и Германией, не сильно отличается от плана Киева по Донбассу - Арестович / УНИАН

Суть мирного плана Германии и Франции по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе заключается в том, что реализация договора связана с конкретными датами. Предложенный Берлином и Парижем механизм не сильно отличается от плана Киева по ОРДЛО, сказал в эфире телеканала Дом советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, план ФРГ и Франции предусматривает реализацию договоренностей, ранее достигнутых в рамках Нормандского формата. Лидеры Евросоюза предлагают привязать выполнение соглашений четко к определенным датам. Инициаторами плана являются Берлин и Париж, со стороны Киева вносились только корректировки.

"Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны", - утверждает Арестович.Читайте такжеУ Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу

Также он добавил, что у Украины по-прежнему остается свой план, с которым выступил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в ноябре 2020 года. Документ Франции и Германии принципиально не отличается от украинского плана.

"Французские и немецкие "кластеры" не сильно отличаются. Практически можно сказать, что это более уточненный документ, который привязывает действия календарно четко" – подчеркнул Арестович.

Мирный план по Донбассу