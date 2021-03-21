Ермак ответил на новую инициативу Козака по Донбассу

Ермак ответил на новую инициативу России по Донбассу / УНИАН

Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - сообщил Ермак в письме, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".

В письме Ермак отметил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака от 19 марта и удивлена ​​"своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Он подчеркнул, что отказ российской стороны от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта является красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Также глава Офиса президента Украины сказал, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.

"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - подытожил Ермак в письме.

Предложение Козака по Донбассу – о чем сообщалось ранее: