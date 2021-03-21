Ермак ответил на новую инициативу Козака по Донбассу

Украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака и категорически отказалась согласиться с его предложениями, заявил глава Офиса президента.
Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - сообщил Ермак в письме, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".
В письме Ермак отметил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака от 19 марта и удивлена "своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".
Он подчеркнул, что отказ российской стороны от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта является красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
Также глава Офиса президента Украины сказал, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.
"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - подытожил Ермак в письме.
Предложение Козака по Донбассу – о чем сообщалось ранее:
- Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отправил Киеву, Парижу и Берлину письмо, в котором Москва предлагает участникам Нормандского формата внести организационные изменения в переговорный процесс.
- Россияне предлагают принцип ротации, на базе которой Россия, Украина, Франция и Германия могли бы поочередно возглавлять переговорный формат. Кроме того, российские власти призвали Киев отреагировать на предложения РФ относительно плана Франции и Германии по Донбассу.
- В частности, помимо запуска механизма председателей Нормандского формата, в письме указано, что в рамках последних переговоров советников лидеров государств Нормандской четверки, Украина так и не представила свою позицию по поводу предложений России к проекту Франции и Германии "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений".
- В Кремле предлагают обязать Украину представить участникам переговорного процесса в Нормандском формате позицию Киева по данному вопросу.