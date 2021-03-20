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Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу

20 марта 2021, 17:22
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Россия предлагает подписать документ по вопросам прекращения огня на востоке Украины.

Донбасс
У Путина предлагают запретить Украине открывать ответный огонь на Донбассе / УНИАН

Москва намерена предложить участникам переговоров по Донбассу в рамках Нормандского формата подписать документ, регулирующий прекращение огня в зоне вооруженного конфликта. В частности, россияне хотят, чтобы силам ООС запретили открывать ответный огонь на Донбассе, сообщает Интерфакс со ссылкой на текст письма, которое отправил замглавы АП РФ Дмитрий Козак советникам лидеров стран "Нормандии".

В письме указано, что РФ предлагает на уровне Нормандского формата обязать Украину выполнять режим прекращения огня в зоне военного конфликта на Донбассе без определенных условий согласно июльскому заявлению министерства обороны.

"В частности, предлагается обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций", - цитирует издание послание Козака.Читайте такжеУ Путина выдвинули новую инициативу РФ по Нормандскому формату

Добавим, Вооруженные силы Украины могут открывать огонь в ответ на провокации российско-террористических войск и в случае угрозы жизни военных.

Ситуация на Донбассе

  • Российские гибридные войска "ДНР" 3 марта объявили о том, что они получили разрешение открывать "упреждающий" огонь в направлении позиций Вооруженных сил Украины.
  • На следующий день в Кремле обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня на Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Киев перейдет красные линии, в Москве будут принимать решения.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта сказал, что Россия и боевики "ЛДНР" заблокировали переговоры по Донбассу. Украина соблюдает перемирие, однако если будут провокации, украинские военные готовы дать отпор противнику.
  • Позже глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что обострение ситуации на Донбассе, возможно, продлится до начала новой волны переговоров в рамках Нормандского формата. Украинские войска мобилизованы и готовы открывать огонь в случае провокаций.

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