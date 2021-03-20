Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу

У Путина предлагают запретить Украине открывать ответный огонь на Донбассе / УНИАН

Москва намерена предложить участникам переговоров по Донбассу в рамках Нормандского формата подписать документ, регулирующий прекращение огня в зоне вооруженного конфликта. В частности, россияне хотят, чтобы силам ООС запретили открывать ответный огонь на Донбассе, сообщает Интерфакс со ссылкой на текст письма, которое отправил замглавы АП РФ Дмитрий Козак советникам лидеров стран "Нормандии".

В письме указано, что РФ предлагает на уровне Нормандского формата обязать Украину выполнять режим прекращения огня в зоне военного конфликта на Донбассе без определенных условий согласно июльскому заявлению министерства обороны.

"В частности, предлагается обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций", - цитирует издание послание Козака.Читайте такжеУ Путина выдвинули новую инициативу РФ по Нормандскому формату

Добавим, Вооруженные силы Украины могут открывать огонь в ответ на провокации российско-террористических войск и в случае угрозы жизни военных.

Ситуация на Донбассе