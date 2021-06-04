У США дали сумний прогноз для України у разі війни з РФ

Російські комплекси С-400

В України відсутні озброєння, здатні подолати складну російську протиракетну оборону, заявив американський оглядач Марк Епіскопос.

У матеріалі для журналу National Interest він зазначив, що встановлені в захопленому Криму зенітно-ракетні комплекси С-400 Тріумф становлять серйозну небезпеку для українських територій, оскільки здатні вражати цілі на відстані 400 кілометрів.

Експерт звернув увагу на те, що російські винищувачі Су-35 завдадуть значної шкоди авіації противника і ключовій інфраструктурі за допомогою ракет "повітря-земля" і керованих бомб.

Він вважає, що у Києва недостатньо танків, щоб протистояти російським Т-90А і самохідним гаубицам 2С19 Мста.

"Враховуючи перевагу Росії в повітрі і її сучасну систему протиракетної оборони, українська армія буде відчувати проблеми з тим, щоб протистояти загрозам від цих систем", — додав Епіскопос.

Він резюмував, що будь-який конфлікт не виключає міжнародного втручання, здатного змінити розстановку сил.

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