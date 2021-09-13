П'яний як чіп водій взяв на таран стадо корів на Рівненщині: двоє тварин загинули

Авто також знесло дерев'яний паркан / фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В Рівненській області нетверезий водій збив у корів, які йшли дорогою. В результаті двоє тварин загинули, ще чотири отримали травми.

Інцидент стався вчора, 12 вересня, близько 19 години в селі Колодязне Рівненського району. 46-річний водій автомобіля Ford, житель села Бистричі влетів у шість корів, яких гнали додому з пасовища, після чого протаранив дерев'яний паркан. Внаслідок ДТП дві корови загинули, ще чотири травмувалися, повідомили в поліції.

Тварини не вижили / фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

У крові винуватця ДТП виявили 2,64 проміле алкоголю, що в 13 разів перевищує допустиму норму.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило пошкодження ТЗ або іншого майна поліцейські склали адмінматеріали за статтею 124 КУпАП. Крім того, за керування у стані алкогольного сп'яніння інспектори оформили протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП", — зазначили у прес-службі Нацполіції.

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