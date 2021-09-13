В стельку пьяный водитель взял на таран стадо коров в Ровенской области: двое животных погибли

Авто также снесло деревянный забор / фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В Ровенской области нетрезвый водитель сбил в коров, которые шли по дороге. В результате двое животных погибли, еще четыре получили травмы.

Инцидент произошел вчера, 12 сентября, около 19 часов в селе Колодезное Ровенского района. 46-летний водитель автомобиля Ford, житель села Быстрычи влетел в шесть коров, которых гнали домой с пастбища, после чего протаранил деревянный забор. Вследствие ДТП две коровы погибли, еще четыре травмировались, сообщили в полиции.

Животные не выжили / фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В крови виновника ДТП обнаружили 2,64 промилле алкоголя, что в 13 раз превышает допустимую норму.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение ТС или иного имущества полицейские составили админматериалы по статье 124 КУоАП. Кроме того, за управление в состоянии алкогольного опьянения инспекторы оформили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП", — отметили в пресс-службе Нацполиции.

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