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В Днепре пьяный водитель на Мерседесе влетел в толпу людей и протаранил здание: много пострадавших

13 сентября 2021, 09:31

Сначала иномарка врезалась в другое авто. Потом вылетела на встречную полосу и сбила пешеходов. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них — дети.

ДТП в Днепре 12 сентября
ДТП в Днепре произошло 12 сентября на улице Калиновой / Фото dp.npu.gov.ua

В Днепре пьяный водитель за рулем Мерседеса на большой скорости влетел в толпу людей, которые стояли возле супермаркета. Остановился неуправляемый автомобиль, лишь врезавшись в стену дома. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них — дети.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, сначала Мерседес врезался в другой автомобиль. От удара он вылетел на встречную полосу и сбил мужчину, который переходил дорогу. Затем иномарка влетела в толпу людей возле супермаркета, передает ТСН.

В пресс-службе полиции Днепра уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября около 18:10 на ул. Калиновой. Как установили следователи на месте происшествия, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина с двумя несовершеннолетними детьми. После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и совершил наезд на двух пешеходов 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель Мерседеса пытался скрыться с места ДТП. Его удалось задержать прохожим.

ДТП в Днепре 12 сентября
Авто остановилось после того, как врезалось в дом / Фото dp.npu.gov.ua

По словам свидетелей аварии, мужчина за рулем был пьян.

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"Увидела, как водитель, сидевший за рулем, пытается убежать из машины. Его били прохожие. Пытались его остановить, потому что он хотел убежать. Был в состоянии очень сильного алкогольного опьянения", — рассказала очевидец ДТП.

В полиции также подтвердили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил телесные повреждения в результате аварии.

Открыто уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал Главред, 12 сентября в Киеве пьяный водитель стал виновником ДТП со служебным автомобилем патрульных - уровень алкоголя в крови у водителя зашкаливал в 13 раз.

Вечером 11 сентября в Бердянске Запорожской области произошло ДТП с пострадавшим. Пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода. Отмечается, что за рулем авто находился депутат горсовета Николай Рудницкий.

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