В Днепре пьяный водитель на Мерседесе влетел в толпу людей и протаранил здание: много пострадавших

ДТП в Днепре произошло 12 сентября на улице Калиновой / Фото dp.npu.gov.ua

В Днепре пьяный водитель за рулем Мерседеса на большой скорости влетел в толпу людей, которые стояли возле супермаркета. Остановился неуправляемый автомобиль, лишь врезавшись в стену дома. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них — дети.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, сначала Мерседес врезался в другой автомобиль. От удара он вылетел на встречную полосу и сбил мужчину, который переходил дорогу. Затем иномарка влетела в толпу людей возле супермаркета, передает ТСН.

В пресс-службе полиции Днепра уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября около 18:10 на ул. Калиновой. Как установили следователи на месте происшествия, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина с двумя несовершеннолетними детьми. После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и совершил наезд на двух пешеходов 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель Мерседеса пытался скрыться с места ДТП. Его удалось задержать прохожим.

Авто остановилось после того, как врезалось в дом / Фото dp.npu.gov.ua

По словам свидетелей аварии, мужчина за рулем был пьян.

Реклама

"Увидела, как водитель, сидевший за рулем, пытается убежать из машины. Его били прохожие. Пытались его остановить, потому что он хотел убежать. Был в состоянии очень сильного алкогольного опьянения", — рассказала очевидец ДТП.

В полиции также подтвердили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил телесные повреждения в результате аварии.

Открыто уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал Главред, 12 сентября в Киеве пьяный водитель стал виновником ДТП со служебным автомобилем патрульных - уровень алкоголя в крови у водителя зашкаливал в 13 раз.

Вечером 11 сентября в Бердянске Запорожской области произошло ДТП с пострадавшим. Пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода. Отмечается, что за рулем авто находился депутат горсовета Николай Рудницкий.