Пьяное ДТП в Бердянске: депутат за рулем авто сбил пешехода и протаранил столб

В Бердянске произошло ДТП / pro.berdiansk

В субботу вечером, 11 сентября, в Бердянске Запорожской области на Мелитопольском произошло ДТП с пострадавшим.

Пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода, сообщает Pro Бердянск. Отмечается, что за рулем авто находился депутат горсовета Николай Рудницкий.

Как сообщили в полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по проезжей части Мелитопольского шоссе в районе АЗС ОККО, не справился с управлением и вылетел на разделительную полосу.

Он совершил наезд на опору наружного электроосвещения и сбил пешехода. Мужчина примерно 50 лет при ужасном стечении обстоятельств в этот момент находился на разделительной полосе.

Сообщается, что виновник ДТП пытался скрыться с места преступления. Однако его задержали неравнодушные граждане и передали правоохранителям. Полиция обнаружила в крови водителя 2,2 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2 промилле.

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/ pro.berdiansk

Против депутата открыли уголовное производство по статье 286-1 о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает:

Пешехода в тяжелом состоянии оперативно госпитализировали в больницу. Мужчину прооперировали и он уже пришел в себя.

Николай Рудницкий / brd24.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутата Харьковского городского совета от Оппозиционной платформы – За жизнь Анатолия Родзинского облили мочой.

Видео инцидента, произошедшего у здания областной госадминистрации, было опубликовано в Сети.