"Попортили пиджачок": в Харькове депутата от ОПЗЖ облили мочой

Анатолия Родзинского облили мочой / Скриншот

Депутата Харьковского городского совета от Оппозиционной платформы – За жизнь Анатолия Родзинского облили мочой.

Видео инцидента, произошедшего у здания областной госадминистрации, было опубликовано на портале YouTube.

На записи запечатлено, как молодой человек в медицинской маске подбежал к депутату и вылил на него жидкость.

Как говорится в пояснении к видео, депутату отомстили за "схему обмана инвалидов.

Отметим, что сам Родзинский на своей странице в Facebook заявил о том, что ему "попортили пиджачок Brioni".

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"Я продолжаю делать то, что считаю правильным! "Мальчикам" могу сказать, что за то в чем вы участвуете за 100-200 грн, вам светит до 4 лет тюрьмы или 5 лет колонии, ибо это хулиганство в группе лиц, с нанесением материального ущерба в 60 тысяч грн", - написал депутат.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в здании Верховной Рады произошла драка между двумя представителями фракции Слуга народа – Николаем Тищенко и Александром Куницким. Тищенко накинулся на Куницкого и выбил из его рук телефон.