В Бердянске одни туристы подрались с другими из-за медуз

В Бердянска одни туристы подрались с другими из-за медуз / скриншот из видео

На пляже, который расположен в популярном азовском курорте Бердянск (Запорожская область), туристы подрались прямо в воде.

По словам очевидцев, словесная перепалка возникла после того, как одна группа отдыхающих начала выбрасывать медуз из воды на берег. У туристов возник конфликт с другой компаний туристов. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

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Напомним, ранее сообщалось о том в Запорожской области в селе Приморский Посад на берегу Азовского моря настоящее нашествие медуз.

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Как говорят туристы, в этом году их настолько много, что их собирают по всему берегу и вывозят тачками, куда их скидывают лопатой.

Однако медуз собирают сами отдыхающие. Люди достают их из воды и складывают в кучу.

Далее, эксперт-биолог Александр Коротя заявлял, что нашествие медуз в Азовском море связано с тем, что вода очень интенсивно нагревается.

А еще 3-4 года назад температура воды не подымалась выше +26 градусов

"Сейчас дела обстоят иначе. Также в этом году в воде очень много зоопланктона, которым питаются медузы", - говорит биолог.

Коротя отметил, что судя по международным данных, с каждым годом где-то на пол градуса повышается температура мирового океана. А, следовательно, теплолюбивые организмы получают комфортные условия, у них начинается интенсивное размножение, появляется кормовая база и они прекрасно себя чувствуют.