"Морской бой" между атеистами и верующими: в Одессе туристы устроили драку прямо в море

Отдыхающие в Одессе подрались прямо в море / скриншот

На пляже Ланжерон в Одессе произошла массовая драка - в ней принимали участие несколько женщин и мужчина. Действо происходило прямо в море и на глазах у детей.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Ху**ая Одесса. На кадрах видно, как женщина дает пощечину мужчине. На его защиту стала еще одна туристка, между отдыхающими завязывается ожесточенная схватка.

На фоне конфликта одна из женщин кричит, что все - неверующие.

За всем этим неадекватным поведением взрослых наблюдает маленькая девочка.

"На Ланжероне сегодня жарко, атеисты устроили морской бой с верующими", - говорится в подписи к видео.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал Главред, в киевском метро 29 июля произошла жестокая драка. Причиной конфликта стала защитная маска, которую решил не надевать один из пассажиров.