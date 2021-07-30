Сделал замечание об отсутствии маски: в Киеве произошла жесткая драка в метро

Прекратить драку другие пассажиры не пытались / Скриншот

В киевском метро, 29 июля, произошла жестокая драка между двумя пассажирами. Причиной конфликта стала защитная маска, которую решил не надевать один из пассажиров.

Видео драки пользователи загрузили в социальные сети. На кадрах с видео видно, как мужчина подходит к сидящему пассажиру и что-то ему эмоционального доказывает. По всей видимости, он говорил о необходимости находиться в закрытых помещениях в средствах индивидуальной защиты.

Словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент человек в маске, вероятно, коснулся головы пассажира, на что тот ответил ему ударом ногой в живот. Реакция второго последовала незамедлительно – он набросился на пассажира и стал отчаянно бить его кулаками по голове.

Остальные пассажиры с интересом наблюдали за происходящим и снимали инцидент на камеры. Чем именно завершилась драка – неизвестно.

Напомним, что на Херсонщине конфликт из-за маски в маршрутке кончился местью с побоями.

Ранее также сообщалось, что под Киевом конфликт в маршрутке из-за маски закончился жестокой дракой. В итоге на место происшествия пришлось вызывать полицию.