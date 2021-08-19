Трупы медуз и пляж в водорослях: туристы показали катастрофическую ситуацию на украинском курорте

Водоросли покрыли пляж / соцсети

Туристы в соцсетях продолжают жаловаться на испорченный отдых. Так, в курортном селе Счастливцево на Арабатской Стрелке после шторма пляж покрыло водорослями и медузами.

"После вчерашнего шторма весь пляж усыпан водорослями. Также появились трупы медуз. А море в каких-то маленьких красных водорослях. Непонятно, что это такое", - говорит автор видео.

Подобная ситуация и в Кирилловке. Отдыхающие пожаловались, что невозможно зайти в море из-за огромного количества медуз. По этой же причине появился неприятный запах.

На опубликованном видео можно заметить, что живность "атаковала" все побережье. По словам туристов, погода в Кирилловке замечательная, однако комфортно поплавать в море не удастся.

"Приехали на море. Прекрасная погода, но ужасное море… Воняет просто ужасно!" – отметила туристка, сообщает РИА-Мелитополь.

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Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

Кроме того, еще на одном курорте в Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тонны морских водорослей.