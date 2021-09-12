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В центре Киева пьяный водитель влетел в автомобиль патрульных

12 сентября 2021, 19:10
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Уровень алкоголя в крови водителя составлял 2,67 промилле, что в 13 раз больше допустимого уровня.

В Киеве произошло ДТП с участием патрульного авто

В Киеве пьяный водитель стал виновником жуткого ДТП со служебным автомобилем патрульных - уровень алкоголя в крови у водителя зашкаливал в 13 раз, сообщает Telegram-канал патрульной полиции Киева.

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около четырех утра. Нетрезвый водитель автомобиля Audi совершил наезд на служебный транспорт.

"Событие произошло около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - пишет прессслужба.

Отмечается, что уровень алкоголя в крови водителя составлял 2,67 промилле, что в 13 раз больше допустимого уровня.

Как сообщал Главред, в городе Килия на Одесчине 15-летний парень на мопеде сбил 7-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП девочка потеряла сознание, а впоследствии – впала в кому.

В Житомире 3-летний ребенок попал под колеса авто, которое сдавало назад на автостоянке. С различными травмами девочку госпитализировали в медучреждение. ДТП произошло 9 сентября на автостоянке торгово-развлекательного комплекса.

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