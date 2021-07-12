На Сумщині син убив матір і розчленував тіло

Підозрюваного у вбивстві затримали, він перебуває в СІЗО / su.npu.gov.ua

У Сумській області сталося жорстоке вбивство. Син убив свою 83-річну матір, яка приїжджала до нього погостювати з Києва. Щоби приховати злочин, чоловік розчленував тіло вбитої та сховав у різних місцях.

Про можливе вбивство старший дільничний офіцер поліції дізнався від одного з жителів селища. Щоби перевірити цю інформацію, поліцейський разом з колегами прийшов додому до 62-річного чоловіка, передає пресслужба поліції Сумщини.

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"У дворі ми побачили деякі речі, які вказували на можливий злочин", - розповів старший дільничний офіцер поліції Шосткинського районного управління поліції Сергій Черняк.

За його словами, спочатку чоловік стверджував, що ніякого відношення до зникнення матері не має, а ці речі принесли його собаки. Втім, пізніше він все ж таки зізнався у вбивстві та показав, куди сховав залишки тіла.

Сам зловмисник пояснює, що причиною злочину став конфлікт з матір'ю.

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Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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За даним фактом у поліції порушили кримінальне провадження за ст. 115 "умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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