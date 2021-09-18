У Сумській області Toyota зіткнулася з вантажівкою DAF: троє людей загинули від отриманих травм

Водія легкового автомобіля госпіталізовано, він перебуває у важкому стані / ua.depositphotos.com

У Сумській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, іномарка зіткнулася з вантажівкою з причепом. Загинули три людини. Водія легкового автомобіля госпіталізовано у важкому стані. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

Згідно з даними пресслужби Нацполіції області, аварія трапилася близько 23:50 у п'ятницю, 17 вересня, на автомобільній дорозі Суми - Київ - Юнаківка. За попередніми даними, 32-річний чоловік, який був за кермом легкового автомобіля Toyota, зіткнувся з вантажівкою DAF з причепом. Вантажним автомобілем керував 43-річний чоловік.

Три пасажири позашляховика - 41-річна жінка, 45-річний чоловік і 41-річний чоловік, загинули на місці інциденту. Водій легкового автомобіля перебуває в лікарні у важкому стані.

У Сумській області сталася трагічна ДТП / facebook.com/policesumy

У Сумській області сталася трагічна ДТП / facebook.com/policesumy

У Сумській області сталася трагічна ДТП / facebook.com/policesumy

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею порушення безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та позбавлення права керувати транспортними на строк до 3 років.

Поліція продовжує встановлювати обставини трагічної ДТП.

Главред повідомляв: у Миколаєві неповнолітній за кермом легкового автомобіля Таврія Славута збив 11-річну дівчинку, що переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. У поліції заявили, що 15-річний водій не допоміг постраждалій і зник з місця злочину. Дівчинка в результаті отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.