В Сумской области Toyota столкнулась с грузовиком DAF: трое людей погибли от полученных травм

Водитель легкового автомобиля госпитализирован и находится в тяжелом состоянии / ua.depositphotos.com

В Сумской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, иномарка столкнулась с грузовиком с прицепом. Погибли три человека. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Согласно данным пресс-службы Нацполиции области, авария случилась около 23:50 в пятницу, 17 сентября, на автомобильной дороге Сумы – Киев – Юнаковка. По предварительным данным, 32-летний мужчина, который был за рулем легкового автомобиля Toyota, столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. Грузовым автомобилем управлял 43-летний мужчина.

Три пассажира внедорожника – 41-летняя женщина, 45-летний мужчина и 41-летний мужчина, погибли на месте инцидента. Водитель легкового автомобиля находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Сумской области случилось трагическое ДТП / facebook.com/policesumy

В Сумской области случилось трагическое ДТП / facebook.com/policesumy

В Сумской области случилось трагическое ДТП / facebook.com/policesumy

Правоохранители открыли уголовное дело по статье Нарушение безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и лишение права управлять транспортными на срок до 3 лет.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства трагического ДТП.

Главред сообщал: в Николаеве несовершеннолетний за рулем легкового автомобиля Таврия Славута сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В полиции заявили, что 15-летний водитель не помог пострадавшей и скрылся с места преступления. Девочка в результате полученных травм умерла в карете скорой помощи.