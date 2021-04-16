У Туреччині відповіли на істерику Лаврова з приводу продажу БПЛА Україні

Поставки Bayraktar в Україну розлютили Сергія Лаврова / Baykardefence

У Туреччині прокоментували заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який раніше негативно оцінив співпрацю між Києвом і Анкарою у військово-технічній сфері.

Для Анкари не має значення, якій країні або приватній компанії продавати своє озброєння, цитує заяву неназваного дипломата турецьке видання Türkiye.

Таким чином в турецьких дипломатичних колах пояснили поставку Україні ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.

При цьому турецький дипломат не виключив, що Туреччина може продати безпілотники і Росії, якщо Москва зробить відповідний запит.

"Ударні БПЛА не спрямовані проти Росії або будь-якої іншої країни", - запевнив дипломат.

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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров різко заявив, що Росія застерігає Туреччину та інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв України".

Візит Зеленського до Туреччини:

Після переговорів із Зеленським Ердоган заявив, що Анкара неухильно підтримує незалежність і державний суверенітет України.

Він підкреслив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.

"Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також висловився на підтримку Мінських угод і закликав знизити напруженість на Сході України.

Загострення на кордоні України і РФ: