У Туреччині відповіли на істерику Лаврова з приводу продажу БПЛА Україні

Для Анкари не має значення, якій країні продавати своє озброєння.
У Туреччині прокоментували заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який раніше негативно оцінив співпрацю між Києвом і Анкарою у військово-технічній сфері.
Для Анкари не має значення, якій країні або приватній компанії продавати своє озброєння, цитує заяву неназваного дипломата турецьке видання Türkiye.
Таким чином в турецьких дипломатичних колах пояснили поставку Україні ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.
При цьому турецький дипломат не виключив, що Туреччина може продати безпілотники і Росії, якщо Москва зробить відповідний запит.
"Ударні БПЛА не спрямовані проти Росії або будь-якої іншої країни", - запевнив дипломат.
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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров різко заявив, що Росія застерігає Туреччину та інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв України".
Візит Зеленського до Туреччини:
- Після переговорів із Зеленським Ердоган заявив, що Анкара неухильно підтримує незалежність і державний суверенітет України.
- Він підкреслив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.
- "Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", - заявив Ердоган.
- Президент Туреччини також висловився на підтримку Мінських угод і закликав знизити напруженість на Сході України.
Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.