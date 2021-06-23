У Туреччині трагічно загинув українець

В аварії з гідроциклами в Туреччині загинув українець / Фото pixaby

У Туреччині біля курортного міста Кемер загинув 28-річний турист з України. Трагедія сталася внаслідок лобового зіткнення двох гідроциклів.

Чоловік орендував гідроцикл неподалік одного з 5-зіркових готелів. Інший гідроцикл взяли напрокат українські туристи 28-річний Олександр і 24-річна Юлія, передає турецьке видання Hurriyet.

Гідроцикли українців зіткнулися. Чоловіка в несвідомому стані доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати. За фактом інциденту турецька прокуратура проводить розслідування.

Як повідомляв Главред, в Туреччині 16 травня сталася смертельна ДТП. В автомобільній аварії загинули двоє українців - 27-річний Олександр Попов і 28-річна Анастасія Пришко.

Вони були студентами інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету. У цьому ж автомобілі їхали ще двоє громадян України - Владислав Зикран і Анастасія Нестеренко. Вони вижили, але були госпіталізовані.