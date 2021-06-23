В Турции трагически  погиб украинец

В аварии с гидроциклами в Турции погиб украинец / Фото pixaby

В Турции возле курортного города Кемер погиб 28-летний турист из Украины. Трагедия произошла в результате лобового столкновения двух гидроциклов.

Мужчина арендовал гидроцикл возле одного из 5-звездочных отелей. Другой гидроцикл взяли напрокат украинские туристы 28-летний Александр и 24-летняя Юлия, передает турецкое издание Hurriyet.

Гидроциклы украинцев столкнулись. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. По факту инцидента турецкая прокуратура проводит расследование.

Как сообщал Главред, в Турции 16 мая произошло смертельное ДТП. В автомобильной аварии погибли двое украинцев – 27-летний Александр Попов и 28-летняя Анастасия Пришко.

Они были студентами Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. В этом же автомобиле ехали еще двое граждан Украины - Владислав Зыкран и Анастасия Нестеренко. Они выжили, но были госпитализированы.