"Смертельный отдых": стали известны причины гибели пары студентов сумского вуза

Александр Попов и Анастасия Пришко попали в ДТП в Турции и погибли / gazetavv.com

Студенты Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета Александр Попов и Анастасия Пришко, которые были парой, погибли во время отдыха за границей.

Студенты погибли в Турции, сообщает dancor.sumy.ua, ссылаясь на сведения института.

По его данным, пара взяла напрокат автомобиль, и погибла в результате аварии.

"…Взяли напрокат машину, однако не справились с управлением и попали в аварию, оба погибли...", – поделились в вузе.

Погибшие Александр Попов и Анастасия Пришко / Скриншот с facebook.com/biemsumdu

Ранее в Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского университета сообщили, что Александр Попов и Анастасия Пришко погибли 15 мая 2021 года.

В учебном заведении поделились, что Попов и Пришко являлись активными членами студенческого директората института и были красивой парой.

Полиция не сообщала о гибели студентов сумского вуза 15 мая.