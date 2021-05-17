"Смертельный отдых": стали известны причины гибели пары студентов сумского вуза

Студенты из сумского института погибли во время отдыха в Турции.
Студенты Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета Александр Попов и Анастасия Пришко, которые были парой, погибли во время отдыха за границей.
Студенты погибли в Турции, сообщает dancor.sumy.ua, ссылаясь на сведения института.
По его данным, пара взяла напрокат автомобиль, и погибла в результате аварии.
"…Взяли напрокат машину, однако не справились с управлением и попали в аварию, оба погибли...", – поделились в вузе.
Ранее в Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского университета сообщили, что Александр Попов и Анастасия Пришко погибли 15 мая 2021 года.
В учебном заведении поделились, что Попов и Пришко являлись активными членами студенческого директората института и были красивой парой.
Полиция не сообщала о гибели студентов сумского вуза 15 мая.
- Справка. Сумской университет и Институт бизнеса, экономики и менеджмента, который входит в его состав, находится в Сумах на ул. Римского-Корсакова, 2.
- Сумской вуз основан в 1948 году, в нем проходят обучение 12 тысяч студентов.