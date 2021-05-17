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"Смертельный отдых": стали известны причины гибели пары студентов сумского вуза

17 мая 2021, 15:31
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Студенты из сумского института погибли во время отдыха в Турции.

Попов и Пришко попали в аварию в Турции и погибли
Александр Попов и Анастасия Пришко попали в ДТП в Турции и погибли / gazetavv.com

Студенты Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета Александр Попов и Анастасия Пришко, которые были парой, погибли во время отдыха за границей.

Студенты погибли в Турции, сообщает dancor.sumy.ua, ссылаясь на сведения института.

По его данным, пара взяла напрокат автомобиль, и погибла в результате аварии.

"…Взяли напрокат машину, однако не справились с управлением и попали в аварию, оба погибли...", – поделились в вузе.

Погибшие Попов и Пришко
Погибшие Александр Попов и Анастасия Пришко / Скриншот с facebook.com/biemsumdu

Ранее в Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского университета сообщили, что Александр Попов и Анастасия Пришко погибли 15 мая 2021 года.

В учебном заведении поделились, что Попов и Пришко являлись активными членами студенческого директората института и были красивой парой.

Полиция не сообщала о гибели студентов сумского вуза 15 мая.

  • Справка. Сумской университет и Институт бизнеса, экономики и менеджмента, который входит в его состав, находится в Сумах на ул. Римского-Корсакова, 2.
  • Сумской вуз основан в 1948 году, в нем проходят обучение 12 тысяч студентов.
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